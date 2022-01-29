В Британии высказали недовольство "предупреждением" Путину

Британские читатели выразили возмущение статьёй, в которой обозреватель Кон Кафлин "предупреждает" российского лидера Владимира Путина о "катастрофических последствиях" вторжения на Украину. Статья, о которой идёт речь, была опубликована в The Telegraph.

Пользователи напомнили автору, что у России прямо противоположные планы, и хочет она не нападения на Украину, а, наоборот, получения гарантий безопасности.

Британские читатели отметили, что активность и агрессия исходит в данном случае не от России, а от США и ЕС, которые чересчур интенсивно вмешиваются во внутриукраинские дела.

"Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране. Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе", — отметил один из читателей, David Paterson.

Пользователи напомнили, что НАТО уже продвинулся на восток в 1991 году, несмотря на свои обещания этого не делать, поэтому теперь РФ справедливо боится присоединения Украины к альянсу.

"НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!", — возмутился другой читатель, Jean-Francois Bariant.

В последние месяцы на Западе только и говорят о "российской агрессии" в адрес Украины, несмотря на заверения РФ, что она не планирует ни на кого нападать, добавляя, что НАТО используется заявления о якобы захватнических планах России в качестве предлога для размещения своих сил неподалёку от российских границ.

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