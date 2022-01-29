В МИД Британии рассказали, когда объявят ужесточённый список санкций против РФ

МИД Великобритании намерен объявить ужесточённый список санкций против России в рамках "украинского конфликта" уже в ближайший понедельник. По сообщению источников, близких к правительству страны, Форин оффис намерен это сделать, чтобы повлиять на Россию.

Однако инсайдеры не уточнили, о каких конкретно действиях идёт речь: о введении новых ограничений или о принятии санкционного пакета, который "вскроют" в случае "вторжения" России на Украину.

"Как ожидается, Форин оффис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России", — сообщил источник в британском правительстве ТАСС.

Кроме того, ожидается, что представители страны намерены участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдёт в понедельник, где Британия снова обозначит свою позицию "в попытке оказать дальнейшее давление на Россию".

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