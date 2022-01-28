Эксперт Широв объяснил санкционную политику США: "Назло маме отморожу уши"

Экономические санкции, о которых американцы ежедневно предупреждают РФ, говорят о бессилии США, заявил глава Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.

По его словам, если Вашингтон утвердит ограничительные меры, они ударят и по самим Штатам, и по их европейским партнёрам, передаёт РИА Новости.

"Вся риторика Вашингтона о санкциях уже набила оскомину. Когда я их слышу, то вспоминаю поговорку "назло маме отморожу уши": действуя назло нам, они плохо делают себе", — сказал эксперт.

Он добавил, что Запад уже шесть лет предупреждает Россию о возможном отключении от системы SWIFT. Как подчеркнул Широв, США не идут на этот шаг, так как он обернётся негативными последствиями для их экономики. Также Широв убеждён: Запад не сможет полностью отказаться от газа и нефти из РФ.

Если же США введут запрет на продажу электроники для бытовой техники в России, то, по мнению эксперта, они потеряют "огромный рынок". Он напомнил, что альтернативу чипам и микросхемам сегодня можно отыскать в Китае.

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