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Автор Ольга Лебедева

Бизнесмены пытались разгромить Верховную Раду

Мир

Во вторник штурмом Верховной Рады едва не завершился протест владельцев украинского малого и среднего бизнеса.

Бизнесмены пытались разгромить Верховную Раду

Начиналось всё, как один из ставших уже привычными протестов: толпа людей, размахивающих национальными флагами и баннерами, маршировала по центру Киева.

Полиция перекрыла некоторые дороги, чтобы отклонить движение транспорта с маршрута акции протеста. Когда демонстранты собрались перед зданием парламента, между ними и правоохранительными органами возникла потасовка: участники митинга пытались прорваться через полицейское оцепление, их оттесняли.

По данным полиции, трое протестующих и 18 полицейских получили ранения, по меньшей мере 20 человек задержаны.

В местных СМИ появились сообщения о том, что нардепов эвакуировали через подземный туннель, и что только сотрудникам правоохранительных органов и представителям СМИ было разрешено оставаться в здании, пока толпа предпринимала попытки штурма.

С конца 2020 года предприниматели на Украине периодически пытаются протестовать против изменений в налоговой системе страны. Они требуют отмены закона, который с 1 января сделал обязательным использование кассовых аппаратов практически для всех предприятий, и введения упрощенной системы налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы штурм украина верховная рада
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