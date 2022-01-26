Во вторник штурмом Верховной Рады едва не завершился протест владельцев украинского малого и среднего бизнеса.
Начиналось всё, как один из ставших уже привычными протестов: толпа людей, размахивающих национальными флагами и баннерами, маршировала по центру Киева.
Полиция перекрыла некоторые дороги, чтобы отклонить движение транспорта с маршрута акции протеста. Когда демонстранты собрались перед зданием парламента, между ними и правоохранительными органами возникла потасовка: участники митинга пытались прорваться через полицейское оцепление, их оттесняли.
По данным полиции, трое протестующих и 18 полицейских получили ранения, по меньшей мере 20 человек задержаны.
В местных СМИ появились сообщения о том, что нардепов эвакуировали через подземный туннель, и что только сотрудникам правоохранительных органов и представителям СМИ было разрешено оставаться в здании, пока толпа предпринимала попытки штурма.
С конца 2020 года предприниматели на Украине периодически пытаются протестовать против изменений в налоговой системе страны. Они требуют отмены закона, который с 1 января сделал обязательным использование кассовых аппаратов практически для всех предприятий, и введения упрощенной системы налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.
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