Business Insider: Байден оказался перед тяжёлым выбором из-за России

Президенту США Джо Байдену будет вынужден сделать трудный выбор и отказаться от "ястребиного" курса в отношении России и других стран, пишет эксперт в сфере обороны Эндрю Дорис в издании Business Insider.

По словам автора материала, сейчас вероятность вооружённого конфликта с РФ выше, чем когда-либо. Если Байден хочет изменить международные отношения, то ему нужно не допустить столкновения, считает Дорис.

Эксперт напомнил, что в прошлом году американский лидер обещал отказаться от милитаризованной внешней политики США, которая заключается в размещении военных баз в других странах и "экспорте демократии". Тогда была надежда, что Вашингтон уйдёт с пути экспансионизма, но Байден совершил лишь первые шаги в этом направлении, но потом испугался, отметил обозреватель.

Решение Бадена о выводе войск из Афганистана было болезненным, но необходимым, поскольку вывело США из бесконечной войны, уверен автор статьи.

"К сожалению, потом президент США поддался давлению со стороны "ястребов" и в последние месяцы 2021 года страна вернулась к удручающе знакомой тенденции", — подчеркнул Дорис.

Когда США выводили войска из Кабула, то нанесли необдуманные удары с беспилотников по террористам, в результате чего погибли мирные афганцы. Потом Вашингтон ввёл санкции в отношении Афганистана, где сменилась власть, и заморозил его резервы.

"Зимой от голода может погибнуть гораздо больше афганцев, чем за всю военную кампанию. <…> Мы рефлекторно накладываем ограничительные меры против нелиберальных правительств и наивно надеемся на смену режима, но вместо этого вредим мирному населению", — добавил эксперт.

Ранее Байден заявил, что что любое пересечение границ Украины российскими войсками будет считаться полноценным вторжением. Американский лидер предупредил, что за этим последуют жёсткие экономические санкции. Президент США пояснил, что подчеркнул, что он имеет в виду не только прямые военные действия, но и кибератаки, а также "зелёных человечков".

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