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Автор Ольга Лебедева

Байден извинился перед журналистом за "сукиного сына"

Мир

Американский президент сам позвонил журналисту Fox News, которого оскорбил во время брифинга в понедельник.

Питер Дуси, задавший "неудобный вопрос" про инфляцию, вместо ответа на который услышавший от президента, что он "глупый сукин сын", рассказал "окончание истории":

"Байден позвонил мне на мобильный примерно через час. Он сказал: "Ничего личного, приятель". Потом посоветовал мне просто двигаться вперед. Я же сказал ему, что я всегда буду стараться спрашивать о том, про что молчат другие. "Это твой долг", — сказал мне Байден".

Журналист отметил, что Байден своим звонком разрядил обстановку и они после этого короткого разговора "не держат зла друг на друга".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
журналист джозеф байден
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