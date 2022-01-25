Байден извинился перед журналистом за "сукиного сына"

Американский президент сам позвонил журналисту Fox News, которого оскорбил во время брифинга в понедельник.

Питер Дуси, задавший "неудобный вопрос" про инфляцию, вместо ответа на который услышавший от президента, что он "глупый сукин сын", рассказал "окончание истории":

"Байден позвонил мне на мобильный примерно через час. Он сказал: "Ничего личного, приятель". Потом посоветовал мне просто двигаться вперед. Я же сказал ему, что я всегда буду стараться спрашивать о том, про что молчат другие. "Это твой долг", — сказал мне Байден".

Журналист отметил, что Байден своим звонком разрядил обстановку и они после этого короткого разговора "не держат зла друг на друга".