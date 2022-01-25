Байден выругался на журналиста после вопроса об инфляции в США

Американский лидер Джо Байден во время встречи с представителями СМИ выругался на журналиста телеканала FoxNews Питера Дуси, который задал президенту вопрос об инфляции в США.

Корреспондент обратился к Байдену уже после того, как прессу попросили покинуть зал. Именно это и разозлило главу США.

"Ответите ли вы на вопрос об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция станет политической обузой на промежуточных выборах в Конгресс?", — спросил Дуси.

Байден заявил, что слова корреспондента являются для него "ценным замечанием".

"Больше инфляции", — очень тихо проговорил американский президент.

На этом Белый дом завершил трансляцию. Однако её продолжила вести кабельная сеть C-Span. Оказалось, что лидер США ещё не закончил свою речь. Байден обрушился на журналиста с нецензурной лексикой.

"Что за тупой сукин сын", — сказал он.

По информации FoxNews, сам Дуси не услышал эти слова из-за шума в помещении.

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