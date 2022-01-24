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Автор Игорь Рябов

Пентагон привёл войска в состояние повышенной готовности из-за России

Мир

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США повышают боеготовность войск на своей территории и за границей на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Пентагон привёл войска в состояние повышенной готовности из-за России

Оборонное ведомство США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тысяч военнослужащих для переброски их в Европу, чтобы усилить контингент НАТО, сообщил Кирби. Приказа об отправке пока не было.

Он уточнил, что готовность американских войск повышена не только внутри страны, но и за её пределами.

Также Кирби добавил, что Пентагон не выводил своих военных инструкторов из Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность размещения военных не только в Прибалтике и Польше, но и в черноморских странах. Скорее всего, генеральный секретарь подразумевал Румынию, Болгарию и Турцию, которые входят в альянс и имеют выход к Чёрному морю.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато пентагон
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