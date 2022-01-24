EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Милонов о Буркина-Фасо: африканские полковники равняются на Путина

Мир

За чередой военных переворотов, проводимых молодыми полковниками в странах Черного континента коллективный Запад может увидеть длинную руку Кремля. Упростим ему задачу и напомним, что Владимир Путин также носит это звание, пошутил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя информацию о том, что молодой офицер Поль-Анри Сандаого Дамиба может стать новым лидером Буркина-Фасо.

Милонов о Буркина-Фасо: африканские полковники равняются на Путина

Ранее в группа военнослужащих африканской республике отстранила от власти профранцузского президента Рока Марка Кристиана Каборе. В настоящее время гарант находится под присмотром жандармов на одной из баз столицы.

Как стало известно, переворотом руководил полковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который является старшим офицером пехоты в армии Буркина-Фасо, а также выпускником парижского военного училища.

"И снова это звание. Страны Черного континента очень хотят повторить российский путь: они намерены избавиться от обрюзгших, прозападных правителей и выбрать в руководство адекватных людей, связанных, может быть со спецслужбами.

Поэтому такое количество полковников в рядах африканских революционеров может навести Запад на мысль о руке Кремля. Владимир Владимирович (Путин) ведь тоже полковник, он задал определенный тренд в мировой политике, когда умный, образованный и талантливый офицер госбезопасности приходит и спасает страну от, по сути дела, заселившейся агентуры иностранных разведок. Вот вам и рука Кремля!" — пошутил народный избранник.

По словам депутата Госдумы, истинной причиной свержения президента Буркина-Фасо — результат неэффективности профранцузских правителей в Африке, что "уже давно стало притчей во языцех".

"Поэтому, что тут можно сказать? Однозначно станы Черного континента, одна за другой будут пытаться избавиться от бесполезных управленцев и выбирать во власть тех людей, кто более ориентирован на национальные интересы, кто в реале может защитить народ от угрозы мирового терроризма.

И так получается, что в регионе лишь российские военные инструкторы доказали свою способность бороться с боевиками. Это было в Мали, ЦАР, в других местах, поэтому это нормально, что старые правители, которые настолько зашорены, что готовы пожертвовать безопасностью целого народа, только бы не выйти некие красные линии, очерченные Францией и ее союзниками", — добавил Виталий Милонов.

Народный избранник уверен, что помощь отечественных специалистов, которых иностранные СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", пошла бы на пользу Буркина-Фасо.

"Но раньше Мали не могла сотрудничать с Россией, потому что у руководства страны были обязательства перед Парижем, который не смог защитить жителей республики от радикальных исламистов. Поэтому и произошел переворот", — заключил депутат.

Накануне жители Буркина-Фасо сообщили о начавшейся интенсивной стрельбе на территории военных лагерей в столице республики. Позже появилась информация о задержании президента страны.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы виталий милонов
Новости
Кличко высказался по поводу возможной оккупации Харькова Россией
Эксперт о том, что на самом деле является главным вопросом переговоров РФ и США
Милонов о Буркина-Фасо: африканские полковники равняются на Путина
Проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен в феврале
Кличко соберёт представителей всех городов Украины, чтобы обсудить оборону
Глава ДНР Пушилин: Украина готовится к наступлению на Донбасс
Протасевич рассказал о своей новой работе в правозащитном центре
Депутат Бальбек: Зеленский - "танцор диско" под музыку США
Беглов потерял позиции в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года
Доктор Мясников раскрыл, чем опасен высокий уровень кальция
Последние материалы
Проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен в феврале
Кличко соберёт представителей всех городов Украины, чтобы обсудить оборону
Судебный психолог: как в Европе легализуют педофилию
Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала"
Глава ДНР Пушилин: Украина готовится к наступлению на Донбасс
Протасевич рассказал о своей новой работе в правозащитном центре
Депутат Бальбек: Зеленский - "танцор диско" под музыку США
Спасут ли природоподобные технологии от ресурсной катастрофы?
Беглов потерял позиции в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года
Доктор Мясников раскрыл, чем опасен высокий уровень кальция
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Ирина Гусакова Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала" Ирина Гусакова Усам Оздемиров Спасут ли природоподобные технологии от ресурсной катастрофы? Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Пашинян убрал "слизняка" Саркисяна Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников