Милонов о Буркина-Фасо: африканские полковники равняются на Путина

За чередой военных переворотов, проводимых молодыми полковниками в странах Черного континента коллективный Запад может увидеть длинную руку Кремля. Упростим ему задачу и напомним, что Владимир Путин также носит это звание, пошутил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя информацию о том, что молодой офицер Поль-Анри Сандаого Дамиба может стать новым лидером Буркина-Фасо.

Ранее в группа военнослужащих африканской республике отстранила от власти профранцузского президента Рока Марка Кристиана Каборе. В настоящее время гарант находится под присмотром жандармов на одной из баз столицы.

Как стало известно, переворотом руководил полковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который является старшим офицером пехоты в армии Буркина-Фасо, а также выпускником парижского военного училища.

"И снова это звание. Страны Черного континента очень хотят повторить российский путь: они намерены избавиться от обрюзгших, прозападных правителей и выбрать в руководство адекватных людей, связанных, может быть со спецслужбами. Поэтому такое количество полковников в рядах африканских революционеров может навести Запад на мысль о руке Кремля. Владимир Владимирович (Путин) ведь тоже полковник, он задал определенный тренд в мировой политике, когда умный, образованный и талантливый офицер госбезопасности приходит и спасает страну от, по сути дела, заселившейся агентуры иностранных разведок. Вот вам и рука Кремля!" — пошутил народный избранник.

По словам депутата Госдумы, истинной причиной свержения президента Буркина-Фасо — результат неэффективности профранцузских правителей в Африке, что "уже давно стало притчей во языцех".

"Поэтому, что тут можно сказать? Однозначно станы Черного континента, одна за другой будут пытаться избавиться от бесполезных управленцев и выбирать во власть тех людей, кто более ориентирован на национальные интересы, кто в реале может защитить народ от угрозы мирового терроризма. И так получается, что в регионе лишь российские военные инструкторы доказали свою способность бороться с боевиками. Это было в Мали, ЦАР, в других местах, поэтому это нормально, что старые правители, которые настолько зашорены, что готовы пожертвовать безопасностью целого народа, только бы не выйти некие красные линии, очерченные Францией и ее союзниками", — добавил Виталий Милонов.

Народный избранник уверен, что помощь отечественных специалистов, которых иностранные СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", пошла бы на пользу Буркина-Фасо.

"Но раньше Мали не могла сотрудничать с Россией, потому что у руководства страны были обязательства перед Парижем, который не смог защитить жителей республики от радикальных исламистов. Поэтому и произошел переворот", — заключил депутат.

Накануне жители Буркина-Фасо сообщили о начавшейся интенсивной стрельбе на территории военных лагерей в столице республики. Позже появилась информация о задержании президента страны.