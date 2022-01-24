Ученые: шампанское и вино защищают от коронавируса

Китайские врачи из больницы Каннин (Шэньчжень) выяснили, что употребление шампанского, красного и белого вина снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Специалисты проанализировали около 500 тысяч человек, из которых более 16 тысяч были заражены коронавирусом. Все эти люди указали в анкете своё отношение к алкоголю: не пью, раньше выпивал и периодически употребляю алкоголь. Учёные пришли к выводу, что наилучшую защиту от COVID-19 имели люди, которые отдают предпочтение красному вину. По данным исследователей, пять бокалов этого напитка в неделю снижают риск заражения на 17%.

Пациенты, которые пили 1-4 бокала белого вина или шампанского в неделю, болели коронавирусом на 8% реже, чем трезвенники. Однако те, кто употреблял алкоголь в чрезмерных количествах (более пяти бокалов в неделю), не получали никакой защиты. При этом люди, употреблявшие сидр и пиво, болели на 25% чаще, чем противники спиртных напитков.

Ранее врач Надежда Чернышова заявила, что алкогольные напитки не помогают человеку быстрее побороть болезнь, поскольку при употреблении спиртного организм получает перегрузку. Также специалист подчеркнула, что спирт не способен убивать вирусы внутри человеческого организма. Однако академик РАН Сергей Колесников придерживается иного мнения: вдыхание паров водки может ускорить выведение вируса из дыхательной системы.

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