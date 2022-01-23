Канцлер ФРГ: НАТО не может гарантировать нерасширение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не может гарантировать нерасширение. При этом, по его словам, вступления новых стран Восточной Европы в альянс нет в текущей повестке дня, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

"Мы все знаем, что трансатлантический оборонный альянс необходим. Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности", — пояснил Олаф Шольц.

Канцлер также добавил, что не понимает требований со стороны России о нерасширении НАТО, поскольку таких гарантий в принципе быть не может.

Ранее политический обозреватель из США Росс Даутат высказал мнение о том, что американским властям стоит отложить идею о принятии Украины в НАТО ещё на несколько десятков лет, так как Незалежная не готова стать полноценным членом блока из-за своей "слабости".

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