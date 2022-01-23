The NYT: принятие Украины в альянс НАТО нужно отложить на четверть века

Американским властям стоит отложить идею о принятии Украины в альянс НАТО ещё на несколько десятков лет, заявил политический обозреватель из США Росс Даутат. По его мнению, Незалежная не готова стать полноценным членом блока из-за своей "слабости".

Аналитик отметил, что, кроме финансовой составляющей, на Украине присутствует и гражданская "разобщённость".

"Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике", — написал обозреватель в статье для The New York Times.

Как подчеркнул Даутат, если США не может принять подобное решение сразу, то властям следует рассмотреть перспективу на несколько десятков лет вперёд.

"И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от неё на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной", — резюмировал автор статьи.

Такой временной разрез, по мнению обозревателя, позволит Вашингтону "не посеять сомнения" среди мирового сообщества в других сферах деятельности.

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