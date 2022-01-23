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Автор Валентина Севрюгина

Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций

Мир

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о готовящихся провокациях со стороны Запада в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций

По её мнению, сейчас в информационной среде готовится ряд крупных провокаций. При этом она отметила, что для них идёт подготовка как в общественном сознании, так и в общественном мнении.

"Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать", — пояснила Мария Захарова.

Так, она не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, в том числе и военных. Помимо этого, Захарова сказала, что МИД Британии заранее готовил вброс про подготовку переворота на Украине, надеясь, что Россия не отреагирует своевременно.

Ранее Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, что сенсационная новость от Bloomberg о том, что глава КНР якобы попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, — уже не фейк, а информационная спецоперация американских служб.

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