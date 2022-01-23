Раскрыт план НАТО по уничтожению Калининграда в случае войны с Россией

Аналитик Сара Уайт опубликовала в издании 19Fortyfive статью о том, как Запад может "нейтрализовать" Калининград в случае войны с Россией.

Калининградская область граничит с Польшей и Литвой и является проблемой для Североатлантического альянса, пишет обозреватель. Она отметила, что регион хорошо защищён: на его территории расположены высокоточные комплексы "Искандер-М" и вооружённые крылатыми ракетами истребители. Кроме того, здесь базируется российский Военно-морской флот.

Сара Уайт считает, что для "нейтрализации" преимуществ Калининградской области Польше и Литве нужно купить у США зенитные комплексы "Patriot", самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams. Такой шаг был бы самым "эффективным" ответом на систему обороны, которую Россия выстроила в этом регионе, подчеркнула журналистка. Однако военный бюджет Литвы ограничен, и Вильнюс не может позволить себе приобрести дорогостоящее американское вооружение. США должны позаботиться о том, чтобы в этой балтийской стране были как минимум системы противоракетной обороны, отметила автор материала.

Американские средства массовой информации называют Калининградскую область "кошмаром НАТО". В США и альянсе не раз говорили, что этот регион будет "захвачен" в случае вооружённого конфликта с РФ. На учениях военные НАТО часто тренируются штурмовать именно этот российский регион.

Несмотря на планы США и их союзников, многие военные эксперты сомневаются в возможность вторжения в Калининградскую область без тяжелых последствий для Запада. Война в Прибалтике и нападение на Калининград приведут к ядерной войне, что делает бессмысленными рассуждения о соотношении сил в регионе, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

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