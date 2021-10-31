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Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область

Мир

В течение многих лет Литва распространяла исторические мифы о том, что Россия незаконно оккупирует Калининградскую область. Делегитимация российских территориальных претензий призвана заставить Москву отказаться от региона в долгосрочной перспективе.

Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область

К такому выводу пришли аналитики портала RuBaltic.

В опубликованном отчёте указано, что "отчуждение Калининградской области от России — часть стратегического плана НАТО".

В 60-страничном документе его автор, журналист, политолог и член Общественной палаты Калининградской области Александр Носович, рассматривает военные и псевдоисторические аспекты долгосрочной стратегии. Свой доклад он представил в рамках онлайн-конференции "75 лет Калининградской области: геополитические проблемы враждебной среды".

"Пересмотр итогов Второй мировой войны и создание напряженности вокруг Калининграда по-прежнему являются важными компонентами стратегии "сдерживания "России", — говорится в преамбуле. — Западные государства на протяжении десятилетий называли Калининградскую область источником постоянной угрозы "свободной Европе", Россию обвиняли в чрезмерной милитаризации ее западного форпоста.

В то же время по инициативе западных аналитических центров отделение Калининградской области от России считается самой надежной гарантией безопасности стран НАТО в Восточной Европе". Одним из таких центров является Центр стратегических коммуникаций НАТО, открытый в Риге в августе 2021 года, который в основном использует психологические методы ведения войны, основанные на арсенале холодной войны".

Автор подробно цитирует ведущих военных США:

"Российская территория между Польшей и Литвой была крепостью, через которую должны были пройти войска Альянса (НАТО). Мы должны убедиться, что сможем победить их", -сказал экс-командующий НАТО в Европе Филипп Марк Бридлав во время слушаний в Сенате США в 2016 году.

"То, что задумали русские в Калининградской области, — это кинжал в сердце Западной Европы", — говорил бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Военное решение проблемы, тем не менее, нереально с западной точки зрения, подчеркивает автор доклада и отмечает, что именно поэтому была сделана ставка на "дестабилизацию ситуации".

От кого ждать "удара"

Литва НАТО
Литва НАТО

Согласно исследованию, опасность сепаратизма исходит из Литвы, которая постоянно заявляет свои "исторические права" на восточную часть российской Калининградской области, утверждая, что "Советский Союз получил Калининградскую область только временно на 50 лет и теперь должен ее вернуть".

Многочисленным литовским клубам и НПО, имеющим связи с США и Канадой, было поручено говорить о "российской аннексии". Так в прошлом году экс-президент Литвы, известный своими русофобскими позициями, "отец нации" Витовт Ландсбергис, заявил:

"Мы должны знать, какой у нас сосед на востоке и даже на стороне аннексированной Калининградской области: российско-белорусское союзное государство с двумя головами и двумя хвостами, которое в любой момент можно отпустить, как клещи, чтобы раздавить нас".

Стратегия, утверждает автор доклада, направлена на то, чтобы в долгосрочной перспективе подготовить массовое сознание к мысли о том, что Россия находится в качестве оккупанта в Калининграде.

Целью распространения этой мифологии является пересмотр послевоенных границ и прав собственности в Калининградской области.

Своего интереса у Литвы нет

"В действительности же Литва действует исключительно в чужих интересах. Вплоть до отказа от национальных интересов. Она привержена не своим интересам Литвы, а "трансатлантической солидарности" и "ценностям сообщества демократий".

Другими словами, интересам США в Европе, наиболее важным из которых является "обуздание " России".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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