В Еврокомиссии нашли причину необычайно высоких цен на газ

Причиной необычайно высоких цен на газ в Еврокомиссии назвали геополитическую напряжённость. По словам еврокомиссара Кадри Симсон, перспектива на рынке голубого топлива не радует.

Кроме нехватки газа, для жителей стран Европейского союза проблемой стали и тарифы из-за высокой стоимости топлива на международном рынке.

"Уровни хранения газа в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Многие министры отметили, что ситуация за восточной границей ЕС создаёт неопределённость на рынках и как значительно сократились потоки газа из России в последние месяцы", — пояснила Симсон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС. — "В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряжённостью".

Как подчеркнула Симсон, сейчас ведомства пытаются смягчить ситуацию для рядовых потребителей. Одним из механизмов стабилизации ситуации она выделила финансирование.

"Это включает в себя корректировку налогообложения и пошлин, а также прямую поддержку доходов, ваучеры и другие меры для оказания краткосрочной помощи наиболее пострадавшим", — пояснила еврокомиссар.

Она отметила, что на данный момент для поддержки потребителей выделено более 21 миллиарда долларов.

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