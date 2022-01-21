Зеленский сравнил себя с Рейганом: "Тоже не был военным человеком"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что немного похож на 40-го президента США Рональда Рейгана, так как тот тоже не был "военным человеком".

Журналист The Washington Post во время интервью спросил главу Украины, как ему, человеку без военного прошлого, удаётся бороться с кризисной ситуацией у границ страны.

"Рональд Рейган тоже не был военным человеком. Он мне нравится, но я не знал его лично. Очень уважаю людей, которые борются, получают желаемый результат", — сказал Зеленский.

Напомним, в 1932 году Рейган начал карьеру в качестве радиоведущего, затем прошёл кинопробы и стал сотрудничать со студией "Уорнер Бразерз". Он снялся в 54 художественных фильмах. В 1981-м актёр был избран президентом США и находился на этом посту до 1989 года.

Рейган скончался в Лос-Анджелесе в 2004 году в возрасте 93 лет.

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