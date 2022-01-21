Госсекретарь США Энтони Блинкен из Берлина обратился к россиянам с призывом (или просьбой?) не участвовать в нападении на Украину.
Видео опубликовано на официальном канале ведомства на YouTube.
По его словам, никто не стремится поставить "права граждан России под угрозу", потому что они, "как и все люди, заслуживают безопасной жизни".
Блинкен особо подчеркнул, что единственная угроза для россиян — "бессмысленная война с соседями, с Украиной", которая "больше всех затронет молодых людей, которые будут рисковать своей жизнью, а возможно, даже лишаться её".
"Жестокий и, вероятно, затяжной конфликт — это то, чего вы хотите?!" — патетически сказал глава Госдепа.
Он предложил России направить свои ресурсы и своих людей "на борьбу с важнейшими вызовами нашего времени", не уточнив, правда, о чём конкретно идёт речь.
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Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.