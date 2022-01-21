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Автор Юлия Миленина

Захарова высмеяла материал Госдепа с фейками: "Пассажи нечеловеческой глупости"

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала материал, опубликованный Государственным департаментом США, о якобы имеющей место "российской дезинформации по Украине".

Захарова высмеяла материал Госдепа с фейками: "Пассажи нечеловеческой глупости"

В своём Telegram-канале она подчеркнула: с точки зрения Госдепа Россия не окружена военными базами НАТО. Кроме того, Запад сегодня утверждает, что альянс никогда не обещал прекратить своё расширение на восток.

"Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч километров сухопутной российской границы только 1,2 тысячи приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только пять — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти", — написала Захарова.

Дипломат назвала документ Госдепа "пассажами нечеловеческой лжи и глупости". Она заострила внимание на том, что американцы объявили фейком следующее утверждение Москвы: "Передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории".

Также Захарова раскритиковала высказывания об отсутствии "достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины". По её словам, Киев неоднократно предупреждал граждан РФ об опасности. 

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Темы украина госдеп сша мария захарова
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