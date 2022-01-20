Зеленский обиделся на Байдена после его слов о "незначительном вторжении России"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена о "незначительной агрессии России".

Ранее президент США сказал, что "незначительное вторжение России на Украину" приведёт к более сдержанной реакции со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное нападение. Он пообещал Москве катастрофические последствия в случае последнего варианта развития событий.

После заявления Байдена президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter следующий пост:

"Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы".

Ранее Байден заявил, что США будут считать вторжением на Украину любое пересечение её границы российскими войсками, за что последуют экономические санкции. Он также предостерёг Москву от применения невоенных методов в отношении против Киева. Американский лидер пояснил, что имеет в виду "маленьких человечков в зелёной форме, а также кибератаки".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.