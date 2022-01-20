Глава МИД Украины рассказал, как "одолел" Сергея Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг рассказал, что на недавнем неформальном ужине глав МИД ОБСЕ было "яркое дипломатическое зрелище" — спонтанный разговор в формате Россия-США-Украина.

"Что касается трёхстороннего формата, у нас состоялся спонтанный трёхсторонний формат США-Украина-РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили рутинный ужин в достаточно яркое дипломатическое зрелище. Я готов к встрече с министром (РФ Сергеем — Прим. ред.) Лавровым, мне есть, что ему сказать. Но вы знаете, что он избегает встречи с Украиной", — цитирует украинского министра РИА Новости.

По словам Кулебы, он готов к проведению встречи с главой МИД РФ, в том числе в трёхстороннем формате при участии США. К сожалению, глава МИД Украины не пояснил, в чём именно заключалось "достаточно яркое дипломатическое зрелище". Хотя ранее в украинской прессе сообщалось о споре, который состоялся в ходе ужина.

Неформальная встреча, о которой упомянул Дмитрий Кулеба, состоялась в начале декабря. Как сообщали тогда украинские издания, Сергей Лавров своё выступление "сопровождал тезисами роспропаганды о госперевороте и нацистах в Украине". Однако же "в присутствии всех других министр Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место". То есть украинский министр якобы одержал убедительную "победу". Учитывая, что никаких подробностей не приводилось, поверить в украинскую версию событий довольно сложно.

Накануне на брифинге по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба заявил, что "наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе" и "расшатывание нас изнутри". Хотя, надо заметить, украинские политики и сами с этим прекрасно справляются, без какой-либо посторонней помощи.

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