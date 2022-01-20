Экс-советника главы офиса президента Владимира Зеленского и бывшего представителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец".
Согласно сведениям ТАСС, в базе данных украинского портала Арестович назван "профессиональным провокатором". По мнению администраторов сайта, экс-советник главы офиса президента причастен "к актам гуманитарной агрессии против Украины".
Кроме того, Арестовича обвиняют в дискредитации органов власти, а также в том, что он участвовал в мероприятиях, которые подрывают обороноспособность Украины, деморализуя её вооруженные силы.
В минувший понедельник,17 января, Арестович покинул посты представителя делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и советника главы офиса президента. Ранее он раскритиковал президента Зеленского и его команду.
Напомним, в базе портала "Миротворец" его создатели размещают личные данные тех, кого они относят к врагам Украины.
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