Экс-советник главы офиса президента Украины Арестович попал в базу "Миротворца"

Экс-советника главы офиса президента Владимира Зеленского и бывшего представителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец".

Согласно сведениям ТАСС, в базе данных украинского портала Арестович назван "профессиональным провокатором". По мнению администраторов сайта, экс-советник главы офиса президента причастен "к актам гуманитарной агрессии против Украины".

Кроме того, Арестовича обвиняют в дискредитации органов власти, а также в том, что он участвовал в мероприятиях, которые подрывают обороноспособность Украины, деморализуя её вооруженные силы.

В минувший понедельник,17 января, Арестович покинул посты представителя делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе и советника главы офиса президента. Ранее он раскритиковал президента Зеленского и его команду.

Напомним, в базе портала "Миротворец" его создатели размещают личные данные тех, кого они относят к врагам Украины.

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