В России недоумевают по поводу обращения Шольца к РФ о "силе в правде"

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, обращение канцлера Германии Олафа Шольца к России с просьбой согласиться, что "сила в правде" не вызывает ничего, кроме недоумения. Своим мнением аналитик поделился с изданием RT.

Оленченко считает, что как минимум странно просить Россию делать то, что она и так постоянно делает.

"Это заявление Олафа Шольца свидетельствует о том, что он неглубоко знает или понимает российский менталитет, неглубоко понимает российские подходы. Заявление звонкое, но это наша философия, а не европейская. Призыв к нам делать то, чем мы живем, вызывает у нас недоумение", — отметил политолог.

По мнению эксперта, в том, что Шольц обратился с таким заявлением к России, виноват кто-то из его команды, предложив канцлеру процитировать фразу из российского кинофильма "Брат 2".

Оленченко выразил надежду, что Шольц и Москва сумеют найти общий язык.

Ранее, выступая на Всемирном экономической форуме, Шольц обратился к РФ, прося её "признать, что сила в правде, а не наоборот". Также канцлер Германии напомнил, что если Россия вторгнется на территорию Украины, Берлин не останется в стороне и будет её защищать.

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