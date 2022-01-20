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Автор Светлана Нерадовская

На Украине предостерегли Британию от провоцирования России

Мир

Великобританию ждут плачевные последствия, вплоть до окончания существования её как страны, если она и дальше будет вести себя неадекватно и провоцировать Россию. Такое мнение высказал украинский аналитик Михаил Погребинский в интервью на телеканале "Первый казацкий".

На Украине предостерегли Британию от провоцирования России

Политолог считает, что Лондон ведёт себя странно и непоследовательно, сначала в открытую провоцируя Россию, а затем как ни в чём не бывало министр обороны Великобритании Бен Уоллес приглашает с визитом главу минобороны РФ Сергея Шойгу.

"Чего ты в гости приглашаешь, чего к тебе ехать, ты вообще кто такой со своим военным могуществом?", — удивляется Погребинский.

По мнению политолога, самым разумным для Британии будет "прискакать к России на цыпочках, дав обещание больше не нарываться".

Погребинский уверен, что неадекватные действия руководства Великобритании и премьер-министра в частности ставят под угрозу само существование государства.

Ранее главой минобороны Британии Беном Уоллесом было отправлено приглашение Сергею Шойгу о посещении Лондона в ближайшем будущем. Цель встречи — обсуждение вопросов, касающихся европейской безопасности.

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Погребинский: "Поражает дебилизм западных политиков!" О военном ответе России, Казахстане и Бербок
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия сергей шойгу великобритания
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