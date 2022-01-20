EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Стали известны новые детали попытки штурма департамента полиции в Алма-Ате

Мир

Главой департамента полиции в Алма-Ате Канатом Таймерденовым обнародованы неизвестные ранее подробности попыток штурма террористами здания ведомства в то время, когда город был охвачен массовыми беспорядками.

Стали известны новые детали попытки штурма департамента полиции в Алма-Ате

По словам начальника департамента, боевики совершили атаку здания департамента полиции в ночь на 6 января. Как пишет РИА Новости, Таймерденов рассказал, что сотрудники ведомства понимали всю важность защиты здания, в котором находилось большое количество оружия.

"Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И, действительно, около 19:00 часов вечера (16.00 мск) к нашему зданию стали стягиваться группы вооружённых людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма. Мы уже говорили, что только на здание департамента всего за ночь было 27 атак", — вспомнил Таймерденов.

Начальник департамента полиции рассказал о критическом моменте атаки, когда у полицейских начали заканчиваться боеприпасы, и, казалось, что вооружённые повстанцы могут захватить здание.

"Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03:00-04:00 часов ночи (00.00 — 01.00 мск) у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы", — рассказал Таймерденов.

Массовые протесты в Казахстане, начавшиеся в первые дни нового года, быстро переросли в беспорядки, которые охватили все крупные города страны. Протестующие занимались мародёрством, нападали на административные здания, происходили вооружённые столкновения с силовиками. До 19 января в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение, и совместно с миротворческими подразделениями ОДКБ была начата контртеррористическая операция. 13 января было объявлено об успешном окончании миссии ОДКБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пострадавшие полицейские о беспорядках в Алматы
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы полиция алма-ата казахстан
Новости
Садальский показал любимый парфюм Путина
Минсельхоз предложил маркировать домашних животных россиян
Ермак: Украина готовится к любому развитию событий, с нами США и Европа
Российский посол: войска РФ вблизи Украины — реакция на поставки оружия Киеву
Эксперты: Часы Судного дня переведут в положение "минута до конца света"
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Покаяние" Шнура стало главным трендом русскоязычного ютюба
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Пушков удивился "потрясающей глупости" американских аналитиков
Стали известны новые детали попытки штурма департамента полиции в Алма-Ате
Последние материалы
Война с Украиной и санкции Байдена: все сценарии и последствия
Садальский показал любимый парфюм Путина
Минсельхоз предложил маркировать домашних животных россиян
Ермак: Украина готовится к любому развитию событий, с нами США и Европа
Российский посол: войска РФ вблизи Украины — реакция на поставки оружия Киеву
Эксперты: Часы Судного дня переведут в положение "минута до конца света"
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Покаяние" Шнура стало главным трендом русскоязычного ютюба
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Пушков удивился "потрясающей глупости" американских аналитиков
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Здоровье
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников