Стали известны новые детали попытки штурма департамента полиции в Алма-Ате

Главой департамента полиции в Алма-Ате Канатом Таймерденовым обнародованы неизвестные ранее подробности попыток штурма террористами здания ведомства в то время, когда город был охвачен массовыми беспорядками.

По словам начальника департамента, боевики совершили атаку здания департамента полиции в ночь на 6 января. Как пишет РИА Новости, Таймерденов рассказал, что сотрудники ведомства понимали всю важность защиты здания, в котором находилось большое количество оружия.

"Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И, действительно, около 19:00 часов вечера (16.00 мск) к нашему зданию стали стягиваться группы вооружённых людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма. Мы уже говорили, что только на здание департамента всего за ночь было 27 атак", — вспомнил Таймерденов.

Начальник департамента полиции рассказал о критическом моменте атаки, когда у полицейских начали заканчиваться боеприпасы, и, казалось, что вооружённые повстанцы могут захватить здание.

"Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03:00-04:00 часов ночи (00.00 — 01.00 мск) у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы", — рассказал Таймерденов.

Массовые протесты в Казахстане, начавшиеся в первые дни нового года, быстро переросли в беспорядки, которые охватили все крупные города страны. Протестующие занимались мародёрством, нападали на административные здания, происходили вооружённые столкновения с силовиками. До 19 января в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение, и совместно с миротворческими подразделениями ОДКБ была начата контртеррористическая операция. 13 января было объявлено об успешном окончании миссии ОДКБ.

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