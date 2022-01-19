В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию

Силовики перекрыли несколько центральных улиц Алма-Аты. В городе проводится антитеррористическая операция.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской департамент полиции, дорожное движение перекрыли по улице Абылай хана от Макатаева до улицы Богенбай батыра в северном и южном направлениях, а также по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях.

Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее выстраивать свой маршрут и соблюдать ПДД.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, которые охватили практически все города республики.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что на государство была совершена террористическая атака. Он обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в стабилизации ситуации. На территории республики продолжают устанавливать правопорядок.

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