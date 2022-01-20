EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Не против Москвы, не без, а вместе: Макрон предложил новый "европейский порядок"

Мир

Французский президент Эммануэль Макрон начал председательство своей страны в ЕС, призвав к "откровенному” диалогу с Россией.

Не против Москвы, не без, а вместе: Макрон предложил новый "европейский порядок"

По его словам, это необходимое условие для построения нового, основанного на правилах "европейского порядка”:

"Безопасность нашего континента требует стратегического перевооружения нашей Европы как силы мира и равновесия, особенно в нашем диалоге с Россией”, — заявил Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в среду.

Он объяснил, что сам "делает это в течение нескольких лет”.

"Как для нас, так и для России, ради безопасности нашего неделимого континента, нужен этот диалог, откровенный и требовательный перед лицом дестабилизации, вмешательства и манипуляций", — сказал Макрон.

По словам президента Франции, сотрудничество с Россией должно основываться на принципах и правилах, "с которыми мы согласились и, руководствуясь которыми действовали в ходе взаимодействий с Россией тридцать лет назад: не против, не без, а вместе”.

Макрон настаивает, что "эта новая система" должна быть свободна от угроз, принуждения и разделения сфер влияния, что предоставит государствам свободный выбор, когда речь заходит о членстве в организациях или мерах безопасности, гарантируя при этом их территориальную целостность.

Он предложил, чтобы этот "новый порядок безопасности и стабильности” сначала обсуждался в рамках ЕС, затем в рамках НАТО, прежде чем быть предложенным "для переговоров с Россией”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Франция сняла "Маску" с Евромайдана
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия европа франция евросоюз эммануэль макрон
Новости
Не против Москвы, не без, а вместе: Макрон предложил новый "европейский порядок"
Байден угрожает Путину санкциями, которых "он никогда раньше не видел"
Сенаторы в США: Байден должен "разбить нос Путину"
В Молдавии объявлено чрезвычайное положение
Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов
Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян
Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году
Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку
Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв
Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"
Последние материалы
В Молдавии объявлено чрезвычайное положение
Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов
Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян
Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году
Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку
Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв
Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"
Эксперт: Украина даже не собирается выполнять минские соглашения
Гузеева рассказала о реалиях несвободной Европы: "Я вам клянусь"
Беглов продолжает "топить" Петербург в кредитах
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Здоровье
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников