Не против Москвы, не без, а вместе: Макрон предложил новый "европейский порядок"

Французский президент Эммануэль Макрон начал председательство своей страны в ЕС, призвав к "откровенному” диалогу с Россией.

По его словам, это необходимое условие для построения нового, основанного на правилах "европейского порядка”:

"Безопасность нашего континента требует стратегического перевооружения нашей Европы как силы мира и равновесия, особенно в нашем диалоге с Россией”, — заявил Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в среду.

Он объяснил, что сам "делает это в течение нескольких лет”.

"Как для нас, так и для России, ради безопасности нашего неделимого континента, нужен этот диалог, откровенный и требовательный перед лицом дестабилизации, вмешательства и манипуляций", — сказал Макрон.

По словам президента Франции, сотрудничество с Россией должно основываться на принципах и правилах, "с которыми мы согласились и, руководствуясь которыми действовали в ходе взаимодействий с Россией тридцать лет назад: не против, не без, а вместе”.

Макрон настаивает, что "эта новая система" должна быть свободна от угроз, принуждения и разделения сфер влияния, что предоставит государствам свободный выбор, когда речь заходит о членстве в организациях или мерах безопасности, гарантируя при этом их территориальную целостность.

Он предложил, чтобы этот "новый порядок безопасности и стабильности” сначала обсуждался в рамках ЕС, затем в рамках НАТО, прежде чем быть предложенным "для переговоров с Россией”.

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