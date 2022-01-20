EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Сенаторы в США: Байден должен "разбить нос Путину"

Мир

Законодатели из числа республиканцев в США усилили свою антироссийскую риторику: они потребовали от президента "разбить Путину нос до крови", если Москва вторгнется в Украину.

Сенаторы в США: Байден должен "разбить нос Путину"

Заявление, как сообщают американские СМИ, прозвучало после состоявшейся в среду встречи Байдена с членами вернувшейся из Украины делегации, которые пообещали поддержку США прозападным фракциям в Киеве.

"До сих пор никто не расквасил Владимиру Путину нос, — заявил журналистам Роджер Уикер (сенатор от Миссисипи). — Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство готовы помочь Украине убедиться, что, если это (вторжение России на Украину — Прим. ред) произойдет, на этот раз Владимир Путин получит по носу”.

Напомним, переговоры по безопасности между Москвой и возглавляемым США военным блоком НАТО зашли в тупик. В пятницу в Швейцарии должна состояться встреча главы нашего МИД с госсекретарём Энтони Блинкеном, в ходе которой он "попытаются из этого тупика найти выход".

Тем временем в Вашингтоне ужесточают свою риторику:

"Мы хотим иметь сильные санкции, — заявил сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер журналистам после встречи с Байденом. — Но … было сделано достаточно, чтобы немного отыграться. Прямо сейчас Владимир Путин говорит: "Спасибо, господин Президент, но я так не хочу", но слова дешевы, и пришло время продемонстрировать некоторые действия".

Кремер не уточнил, что, по его мнению, влечет за собой "действие”. Аналогичным образом сенатор Миннесоты Эми Клобучар, которая также была в Киеве в составе делегации США, пообещала "последствия для Путина, если он двинется на Украину", не объяснив, каковы будут эти последствия.

Члены делегации призвали Байдена ввести экономические санкции в отношении трубопровода "Северный поток-2", который в настоящее время не перекачивает газ в ЕС из-за задержек с сертификацией в Германии. Некоторые также требуют поставок оружия антироссийским силам на Украине.

Официальная линия Белого дома по Украине заключается в том, что "рассматриваются все варианты”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: «Нет ощущения, что Кремль всех нас сдаст с потрохами»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
Новости
Не против Москвы, не без, а вместе: Макрон предложил новый "европейский порядок"
Байден угрожает Путину санкциями, которых "он никогда раньше не видел"
Сенаторы в США: Байден должен "разбить нос Путину"
В Молдавии объявлено чрезвычайное положение
Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов
Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян
Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году
Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку
Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв
Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"
Последние материалы
В Молдавии объявлено чрезвычайное положение
Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов
Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян
Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году
Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку
Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв
Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"
Эксперт: Украина даже не собирается выполнять минские соглашения
Гузеева рассказала о реалиях несвободной Европы: "Я вам клянусь"
Беглов продолжает "топить" Петербург в кредитах
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Здоровье
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников