Сенаторы в США: Байден должен "разбить нос Путину"

Законодатели из числа республиканцев в США усилили свою антироссийскую риторику: они потребовали от президента "разбить Путину нос до крови", если Москва вторгнется в Украину.

Заявление, как сообщают американские СМИ, прозвучало после состоявшейся в среду встречи Байдена с членами вернувшейся из Украины делегации, которые пообещали поддержку США прозападным фракциям в Киеве.

"До сих пор никто не расквасил Владимиру Путину нос, — заявил журналистам Роджер Уикер (сенатор от Миссисипи). — Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство готовы помочь Украине убедиться, что, если это (вторжение России на Украину — Прим. ред) произойдет, на этот раз Владимир Путин получит по носу”.

Напомним, переговоры по безопасности между Москвой и возглавляемым США военным блоком НАТО зашли в тупик. В пятницу в Швейцарии должна состояться встреча главы нашего МИД с госсекретарём Энтони Блинкеном, в ходе которой он "попытаются из этого тупика найти выход".

Тем временем в Вашингтоне ужесточают свою риторику:

"Мы хотим иметь сильные санкции, — заявил сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер журналистам после встречи с Байденом. — Но … было сделано достаточно, чтобы немного отыграться. Прямо сейчас Владимир Путин говорит: "Спасибо, господин Президент, но я так не хочу", но слова дешевы, и пришло время продемонстрировать некоторые действия".

Кремер не уточнил, что, по его мнению, влечет за собой "действие”. Аналогичным образом сенатор Миннесоты Эми Клобучар, которая также была в Киеве в составе делегации США, пообещала "последствия для Путина, если он двинется на Украину", не объяснив, каковы будут эти последствия.

Члены делегации призвали Байдена ввести экономические санкции в отношении трубопровода "Северный поток-2", который в настоящее время не перекачивает газ в ЕС из-за задержек с сертификацией в Германии. Некоторые также требуют поставок оружия антироссийским силам на Украине.

Официальная линия Белого дома по Украине заключается в том, что "рассматриваются все варианты”.

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