Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ближайшее совещание главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может помочь решить вопросы относительно гарантий безопасности. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я надеюсь, что все-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарем Блинкеном может произойти определенный прорыв в этом направлении", — подчеркнул Гаврилов.

Он также добавил, что возлагает надежды на здравомыслие и прагматизм американских коллег.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили возможности продолжения контактов по гарантиям безопасности в ходе телефонных переговоров. При этом Лавров предложил Вашингтону предоставить комментарии "на бумаге" на предложения Москвы по этой теме.

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