После суда Порошенко предрёк Зеленскому судьбу Януковича

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение суда по делу о госизмене. Политик сказал, что праздновать победу пока рано, потому что безумный сценарий президента Владимира Зеленского ещё не окончен.

Ранее суд в Киеве применил к экс-президенту Украины Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Судья обязал политика сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился", — заявил Порошенко после суда. Его цитирует РИА Новости.

Экс-президент предрёк Зеленскому "судьбу превращения в Януковича". Он призвал народ Украины сплотиться перед лицом угрозы со стороны России.

Он также предостерег Зеленского, что ему грозит "судьба превращения в Януковича" и призвал власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы "угрозы со стороны РФ".

"Нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году… Очень важно, чтобы Зеленский понимал, что судьба превращения в Януковича и проведение остатка жизни в Ростове — это не Сейшельские острова… Еще раз подчеркиваю: Зеленский для меня — оппонент, враг для меня — Путин", — подчеркнул Порошенко.

В понедельник, 17 января, политик прилетел в Киев из Варшавы, чтобы предстать перед судом. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает уголовное дело, возбуждённое в отношении Порошенко, проявлением политических репрессий.

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