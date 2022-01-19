На Украине суд избрал Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева применил к экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене и отпустил его. Судебное заседание транслировалось на YouТube-канале "Судебная власть Украины".

Судья обязал Порошенко сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя. Прокуратура настаивала на аресте политика с возможностью внесения залога в размере 35,7 миллионов долларов.

Когда бывший президент Украины вышел из здания суда, то сказал журналистам, что пока не празднует победу, потому что "безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился".

Порошенко уехал из Украины 17 декабря 2021 года ради дипломатических визитов, в том числе в Турцию и Польшу. На этот момент ему уже было предъявлено обвинение в госизмене из-за поставок угля из Донбасса. В понедельник, 17 января, политик прилетел в Киев из Варшавы, чтобы предстать перед судом. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает уголовное дело, возбуждённое в отношении Порошенко, проявлением политических репрессий.

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