Экономист Кущ: Зеленский должен озвучить России и США сценарий выхода из кризиса

США и РФ находятся "на пороге глобального компромисса", и только украинский лидер Владимир Зеленский может озвучить сценарий выхода из кризисной ситуации. Такое мнение выразил экономист Алексей Кущ.

В эфире телеканала "Наш" эксперт отметил, что российско-американские отношения очень запутаны. По его мнению, Украина остаётся одним из основных элементов достижения некого соглашения между Россией и Штатами.

При этом окончательное решение, подчеркнул экономист, должен утвердить Зеленский.

"Это не может сделать Россия, потому что это будет воспринято как капитуляция. Этого не может озвучить и США, так как это будет расцениваться за измену. Зеленский должен прочесть с листа сценарий выхода из кризиса, как ему будет написано", — сказал Кущ.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Daily Sabah заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил главам Украины и РФ встретиться на турецкой площадке для урегулирования всех проблем.

В Кремле Эрдогана поблагодарили за помощь, однако уточнили, что главная сложность заключается в игнорировании Киевом Минских соглашений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.