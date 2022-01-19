США и РФ находятся "на пороге глобального компромисса", и только украинский лидер Владимир Зеленский может озвучить сценарий выхода из кризисной ситуации. Такое мнение выразил экономист Алексей Кущ.
В эфире телеканала "Наш" эксперт отметил, что российско-американские отношения очень запутаны. По его мнению, Украина остаётся одним из основных элементов достижения некого соглашения между Россией и Штатами.
При этом окончательное решение, подчеркнул экономист, должен утвердить Зеленский.
"Это не может сделать Россия, потому что это будет воспринято как капитуляция. Этого не может озвучить и США, так как это будет расцениваться за измену. Зеленский должен прочесть с листа сценарий выхода из кризиса, как ему будет написано", — сказал Кущ.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Daily Sabah заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил главам Украины и РФ встретиться на турецкой площадке для урегулирования всех проблем.
В Кремле Эрдогана поблагодарили за помощь, однако уточнили, что главная сложность заключается в игнорировании Киевом Минских соглашений.
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