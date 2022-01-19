Пушков о переговорах с Западом: "НАТО продолжает играть свою игру"

Представители НАТО готовы обсуждать только те вопросы, которые далеки от предложений РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале он напомнил, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее сообщал о готовности НАТО обсуждать с РФ три темы:

размещение ракет;

контроль на вооружениями;

меры по обеспечению транспарентности военной деятельности (манёвры и дислокация войск).

По словам Пушкова, всё это далеко от договорённостей по гарантиям безопасности, предложенных Москвой.

"В НАТО это прекрасно знают, но продолжают играть свою игру", — написал политик.

Ранее РФ предложила США и НАТО рассмотреть проекты соглашений по безопасности. После нескольких раундов российско-американских консультаций Запад так и не дал точный ответ на предложения. Дипломаты из США пообещали прислать своё окончательное решение в письменном виде.

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