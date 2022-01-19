"Украинская правда": семья Зеленского отдыхала на Сейшелах в элитном отеле

В январе семья главы Украины Владимира Зеленского отдыхала на Сейшелах, разместившись в элитном отеле, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации интернет-издания, супруга главы государства Елена Зеленская с детьми и друзьями вылетела из Киева в Стамбул 5 января, а затем в Турции пересела на рейс до Сейшельских островов.

"Источники сообщили, что в поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны", — сказано в материале.

Посмотрев публикации дочери кумы Зеленских, которая сопровождала жену президента во время путешествия, авторы расследования выяснили, что близкие украинского лидера отдыхали в дорогом отеле. Они остановились в номере с большой террасой у моря, который стоит порядка тысячи долларов в сутки.

Также "Украинская правда" пишет, что Елена Зеленская вернулась из поездки 16 января через Стамбул. Охранники встречали её на взлётно-посадочной полосе.

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