Spiegel: Генсек ООН предложил экс-канцлеру ФРГ Меркель новую работу

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш предложил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель начать работать в ООН. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на агентство DPA.

По предварительным данным, Меркель может получить пост в структуре ООН, занимающейся глобальными общественными благами.

Генсек международной организации отправил экс-канцлеру письмо с предложением, однако источники агентства считают, что она вряд ли согласится на должность.

Осенью прошлого года Меркель заявляла, что больше не собирается разрешать политические конфликты, так как делала это на протяжении многих лет. Она приняла решение немного отдохнуть, а затем выбрать для себя новое занятие.

Ангела Меркель была канцлером ФРГ с 2005 года. Четыре года назад она проинформировала, что больше не будет претендовать на этот пост.

Сейчас канцлером Германии является Олаф Шольц.

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