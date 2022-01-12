В Раде заявили, что Зеленский жёстко обидел Меркель: "Немцы нас не поддержат"

Президент Украины Владимир Зеленский испортил отношения с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, жёстко обидев её. Об этом заявил бывший депутат Рады Тарас Черновол.

В материале для издания "Главред" он подчеркнул, что в отношениях между ФРГ и Украиной теперь работает "сугубо индивидуальный фактор". По его словам, это произошло исключительно по вине Зеленского.

"Зеленский умудрился несколько раз очень жёстко обидеть Меркель", — написал бывший парламентарий.

Черновол добавил, что в ходе последнего визита в Германию украинские политики сделали всё, чтобы не получить необходимого контакта с партиями новой коалиции ФРГ.

В публикации сказано: Зеленский не стал разговаривать с главой "Зелёных" Анналеной Бербок, которую назначили руководителем МИД Германии. Кроме того, отметил экс-депутат, президент Украины даже не попытался наладить отношения с представителями СДПГ. Именно из-за этого, по мнению Черновола, немцы перестали поддерживать Украину.

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