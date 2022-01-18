Десятки боевиков захватили школу в подконтрольном Украине селе в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе боевики заняли школу, расположенную на территории подконтрольного Украине села Новогнатовка.

"В начале месяца около 60 боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательною школу", — цитирует Басурина РИА Новости.

По словам представителя ДНР, боевики также разместили в лесополосе неподалёку от школы 12 бронетранспортёров и

Басурин добавил, что прибывшие также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 БТР и боевых машин пехоты.

В конце декабря прошлого года бойцы Вооружённых сил Украины заняли школу в селе Валуйское, где оборудовали штаб и огневые позиции.

Ранее Басурин рассказал, что в октябре США доставили на Украину первую партию химического оружия. Он отметил, что в Мариуполь американцы привезли контейнер с боевым отравляющим веществом — бензоксазепином. Сейчас химическое оружие находится на складах в Харьковской области, добавил представитель ДНР.

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