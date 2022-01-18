Шольц рассказал о невозможности поставок оружия Украине

Германия не поставляет оружие Украине, и не будет делать этого в будущем, в этом отношении на её позицию ничто не повлияет. Такое заявление сделал канцлер страны Олаф Шольц.

"Федеральное правительство многие годы проводит универсальную стратегию в этом вопросе, и это значит, что мы не поставляем летальное оружие. Здесь ничего не изменилось со сменой правительстве в декабре", — сказал Шольц в ходе пресс-конференции с участием генерального секретаря НАТО Йенсом Столтенбергом.

Такое заявление Шольц сделал в ответ на информацию о планах Великобритании поставлять отдельные виды вооружения Украине, пишет РИА Новости.

Канцлер ФРГ подчеркнул: Германия уверена, что разрешение конфликта на Украине может быть проведено только дипломатическим путём.

До этого в январе украинский посол в Берлине Андрей Мельник обратился к Берлину с заявлением, в котором настаивал, чтобы власти Германии изменили существующую на данный момент политику по экспорту оружия и начали поставки оборонного вооружения Украине. Мельник заявил, что если Берлин откажется пойти Украине навстречу, двусторонние отношения между двумя странами пострадают. В ответ руководство Германии сообщило, что не собирается менять свою политику в этом вопросе.

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