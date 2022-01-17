В Госдуме ответили на заявление ФРГ о несоответствии "СП-2" праву Евросоюза

Первый заместитель председателя комитета по энергетике в Госдуме Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о приостановке сертификации "Северного потока-2" из-за несоответствия праву Евросоюза.

"Что это за право, которое появилось только сегодня? Получается, что о нём не знала и управляющая компания "Северного потока-2", которая состоит, в том числе, из немецких крупнейших энергетических компаний. Какая-то странная история. Мне кажется, что делается всё для того, чтобы поездка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Россию была максимально неудачной", — высказался депутат.

Ананских также добавил, что необходимо разобраться, какое право вдруг нарушил газопровод "Северный поток-2", и почему раньше об этой норме никто не знал.

Ранее Бербок сообщила, что в настоящее время проект газопровода не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс его сертификации приостановлен.

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