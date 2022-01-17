The Week: Путин раскрыл блеф США и НАТО в ситуации с Украиной

Переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности не увенчались успехом, а США попали в трудную ситуацию из-за собственного блефа, пишет Деймон Линкер в статье для The Week.

По словам автора, после холодной войны Соединённые Штаты принялись активно раздавать странам гарантии безопасности и фактически стали "мировым жандармом". Это способствовало заметному расширению НАТО, однако у Вашингтона появилось много проблем с теми странами, которым он обязался предоставить защиту: предполагалось, что в скором времени они обретут самостоятельность, но в итоге они попали в зависимость от своего старшего союзника.

Гарантии безопасности работали, когда Вашингтону противостояли слабые противники, однако при конфронтации с сильными державами выявилась неспособность США соблюдать гарантии.

"Мы справлялись с этими ситуациями, действуя так, словно намерены защищать определённые страны от масштабных военных угроз, хотя, на самом деле, никогда не были к этому готовы. Такой подход к внешней политике работал достаточно хорошо, пока никто не разоблачал этот наш блеф", — подчеркнул автор.

Линкер отметил, что противостояние США и президента России Владимира Путина окажется не в пользу Вашингтона.

Автор материала добавил, что некоторые эксперты до сих пор считают, что США должны продолжать блеф, чтобы не попасть под "проверку" Китая. По мнению колумниста, Вашингтону стоит признать ложь, чтобы избежать роста военной напряжённости. Линкер посоветовал США отступить на те позиции, откуда страна вместе с НАТО по-настоящему готова бороться с угрозой войны.

Кризис на Украине является для США возможностью начать этот болезненный, но необходимый процесс более разумного подхода к выбору полей сражений, подчеркнул автор статьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.