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Автор Владимир Васютченко

"Газпром" через суд потребовал повышения цен на поставляемый через Польшу газ

Мир

"Газпром" решил через суд добиться повышения цен на газ, поставляемый через Польшу в рамках контракта с государственной нефтегазовой компанией PGNiG.

"Газпром" через суд потребовал повышения цен на поставляемый через Польшу газ

Как сообщается на сайте польской компании, накануне представитель ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" передал ей повестку в Арбитражный суд Стокгольма, куда российская компания подала иск с требованием изменить цены на газ, поставляемый по Ямальскому контракту.

В сообщении уточняется, что в "Газпроме" рассчитывают на повышение цен "задним числом", в рамках заявок на их пересмотр, поданных российской компанией от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Сообщается, что эти заявки были поданы после запросов PGNiG о снижении контрактных цен на газ с 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года.

В польской компании считают требования "Газпрома" необоснованными.

"Требование повышения контрактной цены, содержащееся в повестке Газпрома, совершенно необоснованно. Мы готовы продемонстрировать это в Арбитражном суде", — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

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