"Газпром" решил через суд добиться повышения цен на газ, поставляемый через Польшу в рамках контракта с государственной нефтегазовой компанией PGNiG.
Как сообщается на сайте польской компании, накануне представитель ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" передал ей повестку в Арбитражный суд Стокгольма, куда российская компания подала иск с требованием изменить цены на газ, поставляемый по Ямальскому контракту.
В сообщении уточняется, что в "Газпроме" рассчитывают на повышение цен "задним числом", в рамках заявок на их пересмотр, поданных российской компанией от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.
Сообщается, что эти заявки были поданы после запросов PGNiG о снижении контрактных цен на газ с 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года.
В польской компании считают требования "Газпрома" необоснованными.
"Требование повышения контрактной цены, содержащееся в повестке Газпрома, совершенно необоснованно. Мы готовы продемонстрировать это в Арбитражном суде", — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
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