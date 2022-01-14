Для чего Западу нужен конфликт в Донбассе, объяснили в ДНР

Конфликт в Донбассе выгоден Западу, потому что ему нужен постоянный очаг напряжённости рядом с Россией. Такое мнение высказала Ирина Попова, депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой республики.

"Такое внимание европейских политиков к внутренней повестке Украины является симптоматичным. Обучение военных, а есть информация и о заграничных поставках оружия на Украину… Подчеркивают то, что Европе, как, впрочем, и Америке, нужна Украина в огне. Нужен немеркнущий полыхающий очаг напряженности на границе с Россией", — отметила Попова в разговоре с РИА Новости.

Ранее для постоянной работы в Минобороны Украины были назначены двое советников из США. Скоро на Украину будут направлены также инструкторы из Европы — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уведомил о грядущей отправке европейских специалистов для подготовки украинской армии.

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, западные инструкторы, которые примут участие в военных действиях в Донбассе, станут причиной нового витка конфронтации РФ и Запада, пресловутым пересечением "красных линий", потому что по сути будет являться прямым столкновением российских военных и представителей НАТО.

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