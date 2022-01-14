EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Для чего Западу нужен конфликт в Донбассе, объяснили в ДНР

Мир

Конфликт в Донбассе выгоден Западу, потому что ему нужен постоянный очаг напряжённости рядом с Россией. Такое мнение высказала Ирина Попова, депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой республики.

Для чего Западу нужен конфликт в Донбассе, объяснили в ДНР

"Такое внимание европейских политиков к внутренней повестке Украины является симптоматичным. Обучение военных, а есть информация и о заграничных поставках оружия на Украину… Подчеркивают то, что Европе, как, впрочем, и Америке, нужна Украина в огне. Нужен немеркнущий полыхающий очаг напряженности на границе с Россией", — отметила Попова в разговоре с РИА Новости.

Ранее для постоянной работы в Минобороны Украины были назначены двое советников из США. Скоро на Украину будут направлены также инструкторы из Европы — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уведомил о грядущей отправке европейских специалистов для подготовки украинской армии.

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, западные инструкторы, которые примут участие в военных действиях в Донбассе, станут причиной нового витка конфронтации РФ и Запада, пресловутым пересечением "красных линий", потому что по сути будет являться прямым столкновением российских военных и представителей НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Это инструмент борьбы Запада с Россией. Что ждет Донбасс???
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша донбасс украина
Новости
Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
В Польше предложили выдвинуть России ультиматум по "Северному потоку-2"
Эксперт Гривач оценил риск ужесточения американских санкций против СП-2
Сотрудники ФСБ задержали всех членов хакерской группировки REvil
Для чего Западу нужен конфликт в Донбассе, объяснили в ДНР
В Москве заявили о выявлении 729 случаев заражения "омикроном"
Садальский о кончине вдовы Мягкова: "Всегда держались за руки. 60 лет вместе"
Собянин: на выходных в Москве может резко вырасти заболеваемость COVID-19
Юлия Тимошенко: на Украине всё подорожает уже весной
Слава Комиссаренко объяснил, почему его разыскивает КГБ Белоруссии
Последние материалы
Эксперт Гривач оценил риск ужесточения американских санкций против СП-2
Сотрудники ФСБ задержали всех членов хакерской группировки REvil
Для чего Западу нужен конфликт в Донбассе, объяснили в ДНР
В Москве заявили о выявлении 729 случаев заражения "омикроном"
Садальский о кончине вдовы Мягкова: "Всегда держались за руки. 60 лет вместе"
Собянин: на выходных в Москве может резко вырасти заболеваемость COVID-19
Юлия Тимошенко: на Украине всё подорожает уже весной
Слава Комиссаренко объяснил, почему его разыскивает КГБ Белоруссии
Пользователям не понравилось, как Стриженова с мужем отметили Старый новый год
Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу во взятке
Популярное
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ

Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.

Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Здоровье
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Мир. Новости мира
Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Переписка Михаила Зеленского с приятелем выглядит как пророчество
Мир. Новости мира
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Шоу-бизнес
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников