Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности

Властям США не удастся предугадать, каким будет военно-технический ответ РФ в случае их отказа предоставить гарантии безопасности, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

В беседе с argumenti. ru он напомнил о жалобах американцев на невозможность понять, что происходит "в голове" у Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

"Это же очень хорошо… Они ни за что не догадаются, каким может быть наш военно-технический ответ, который, на мой взгляд, может удивить даже специалистов!", — заявил он в беседе с argumenti.ru.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовятся к любому ответу США и НАТО по гарантиям безопасности.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, ответ РФ на отказ США от предоставления гарантий безопасности может быть военным и военно-техническим.

Ранее МИД РФ обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Их обсудили на российско-американских переговорах в Женеве и заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Сейчас РФ ожидает письменного ответа Вашингтона и альянса на свои предложения по гарантиям безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.