Лавров: РФ готовится к любому ответу США и НАТО по гарантиям безопасности

Российские власти готовятся к любому развитию событий, ожидая ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий", — цитирует РИА Новости слова министра на проходящей 14 января пресс-конференции.

Лавров заявил о возможности нахождения взаимоприемлемых решений по гарантиям безопасности при наличии у сторон доброй воли и готовности к компромиссу.

"Если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", — отметил Лавров.

Напомним, в декабре прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Их обсуждение прошло на российско-американских переговорах в Женеве 9-10 января, а также на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. Как сообщил ранее глава МИД РФ, Вашингтон и генсек альянса Йенс Столтенберг пообещали дать письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.

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