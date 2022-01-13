Лукашевич: ОБСЕ не ответила России ничего по гарантиям безопасности

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что Россию разочаровала реакция Запада на предложения в сфере безопасности.

Ранее в Вене завершились консультации на площадке ОБСЕ.

По словам дипломата, партнёры России не дали адекватный ответ на предложение по вопросам безопасности. Запад постоянно напоминал об озабоченности якобы агрессивным поведением РФ по отношению к Украине, отметил Лукашевич на пресс-конференции.

Он добавил, что страны ОБСЕ по-разному интерпретировали принцип неделимости безопасности и утверждали, что никто не может оказать влияние на выбор системы безопасности для того или иного государства.

Лукашевич сообщил, что российская делегация донесла свою позицию. В частности, было озвучено, что США и Североатлантический альянс продолжают военное освоение восточноевропейских стран, вступивших в НАТО, и размещают там вооружение, угрожая тем самым национальным интересам России.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что попытки затягивания переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности приведут к неизбежным негативным последствиям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.