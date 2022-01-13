Российский дипломат предостерёг Запад от затягивания переговоров по безопасности

Попытки затягивания переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности приведут к неизбежным негативным последствиям, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО … чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", — цитирует "Интерфакс" заявление дипломата на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

По словам Лукашевича, в случае непредоставления в разумный срок ответа на российские предложения по гарантиям безопасности и продолжения "агрессивной линии поведения" в отношении страны РФ придётся принимать меры, чтобы обеспечить стратегический баланс и устранить "неприемлемые угрозы".

"Речь не об ультиматуме, как некоторые в этом зале, возможно, хотели бы сказать, а о приглашении к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира", — подчеркнул дипломат.

Напомним, в четверг, 13 января, в ОБСЕ обсуждают российские предложения США и НАТО о гарантиях безопасности. Накануне переговоры по этому вопросу прошли в Брюсселе, а 10 января — в Женеве.

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