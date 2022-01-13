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Автор Владимир Васютченко

В МИД РФ сочли продолжением деструктивной линии США проект о новых санкциях

Мир

Американский законопроект о новых антироссийских санкциях нацелен на поддержку "киевского режима", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ сочли продолжением деструктивной линии США проект о новых санкциях

"Мы рассматриваем это как продоложение, безусловно, деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима", — цитирует дипломата ТАСС.

Глава МИД Сергей Лавров назвал "нервным срывом" внесённый в Сенат Конгресса США законопроект о санкциях против РФ на случай эскалации напряженности вокруг Украины.

Министр отметил, что в проекте предлагается введение санкций даже в случае, если "нападения" не случится.

"Там есть даже предложения вводить санкции независимо от того, будет нападение так называемое на Украину или не будет, просто за то, что не убираем войска со своей территории", — заявил Лавров.

По его словам, РФ будет реагировать на новые санкции в соответствии с развитием ситуации.

"Мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий США и их западных союзников", — сказал глава МИД.

Ранее в Сенат Конгресса США внесли законопроект об антироссийских санкциях, предусматривающий ограничительные меры в отношении президента РФ, председателя правительства, министров иностранных дел и обороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства.

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Темы сергей лавров мария захарова
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