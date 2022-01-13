Эксперт: в Казахстане могут возникнуть три "народные республики"

Существует реальная угроза создания народных республик по примеру Донбасса на западе, востоке и севере Казахстана.

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Об этом сказал в студии Pravda. Ru руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

По его мнению, это совершенно не в интересах России, потому что она к этому не готова.

"Мы не можем порядок навести даже на Донбассе. Мы все плохое из России принесли, ничего хорошего, что есть в России, не принесли. В Крыму немножко лучше, но тоже не сильно. Мы не готовы. Но объективный ход событий, который был запланирован, он неизбежно бы привел к тому, что появились бы три народные республики — в западном, северном и в восточном регионах Казахстана", — отметил эксперт.

Он уверен, что это не в интересах и Казахстана, поэтому жёсткие меры подавления протестов нельзя применять везде.

"Важно, чтобы очень правильно, грамотно относились к каждому региону, чтобы не распространяли меру — "стрелять на поражение", которая справедлива в Талдыкоргане и в Алма-Ате, на очень поднявшийся, но пока молчащий Северный и Восточный Казахстан, на Западный Казахстан. Потому что если вы видели, в Западном Казахстане бастуют просто бедные рабочие люди, очень бедные. Там никакой борзости нет",- отметил Александр Собянин.

А на востоке и севере бизнес-элита, политическая элита, культурная элита "с очень большой симпатией относятся к России и особенно — к соседним русским регионам", добавил эксперт.

"Сейчас в общих интересах, чтобы в Казахстан пришла справедливость, чтобы в людях начали видеть людей, народ. Я думаю, что шансы на это у новой команды есть", — сказал Александр Собянин.

Эксперт также рассказал, когда и почему Нурсултан Назарбаев сделал свой антироссийский выбор.