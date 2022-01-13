Депутат Бойко о вступлении Украины в НАТО: Зеленскому не доверяют

Все сигналы говорят о том, что Украину не примут в НАТО и Евросоюз, лидеры стран-участниц не доверяют украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Политик заметил, что необходимую документацию НАТО и ЕС принимают от украинской стороны, однако затем ясно дают понять, что в ближайшем будущем Украина не получит членство.

"Лидеры стран смотрят на Зеленского, понимают уровень коррупции, что дадут оружие, а они его не дай бог перепродадут. Они понимают, что деньги исчезают, что идёт сплошная политическая коррупция. Какое там НАТО, если такие дела на кухне?", — передаёт "НАШ" слова Бойко.

Ранее США отказались обсуждать на переговорах с Россией по гарантиям безопасности вступление Украины в НАТО без украинской стороны.

Президент России Владимир Путин уже предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ.

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