Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России

США и Североатлантический альянс готовят "дьявольский" план по срыву переговоров о гарантиях безопасности и началу военных действий. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

В публикации отмечается, что диалог между РФ и США не получится, ведь НАТО стремится к эскалации конфликтной ситуации. По мнению автора материала, Штаты хотят втянуть Россию в войну с Украиной, однако сами не будут участвовать в боевых действиях.

"Им нужна война на Украине, в неё они стараются втянуть РФ", — сказано в статье.

Уточняется, что гипотетически в войну могут быть втянуты и поляки, однако граждане США не пострадают в ходе конфликта.

"Поистине дьявольский план создаст такую ситуацию, в которой русские и украинцы начнут убивать друг друга", — подчёркивается в материале.

В Кремле пока отказываются говорить о результатах переговорного процесса с США и НАТО, ведь консультации ещё не завершены. Ранее РФ направила американским коллегам и представителям альянса проекты соглашений, в которых предлагается прекратить расширение блока на восток, в том числе на территорию Украины.

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